Fenerbahçe Beko, Olympiakos maçında varlık gösteremedi: 93-73

Fenerbahçe Beko, Euroleague 22. haftasında karşılaştığı Olympiakos'a 93-73 yenildi. Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan Yunan ekibi, Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçı da kazanmıştı.

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Euroleague 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan’ın Olympiakos ekibine 93-73 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyonda 9. yenilgisini aldı. Euroleague’in lideri Olympiakos ise 15. galibiyetini aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan’da oynanan maçı da Olympiakos, 94-67’lik skorla kazanmıştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maça sarı-lacivertli ekip tutuk başladı ve 8-0’lık skorla yenik duruma düştü. İlk 5 dakikalık bölümün sonlarına doğru toparlanarak ilk sayılarını bulan Fenerbahçe Beko, sonrasına konuk ekibin etkili oyununa karşı koyamadı ve ilk periyottan 24-10 yenik ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİNE BÜYÜK TEPKİ

İkinci periyoda Motley’nin kaydettiği üçlük ile başlayan Fenerbahçe Beko, ardından rakibine yine 8-0’lık bir seri verdi ve ardından da Wilbekin’in iki teknik faul sonrası daha ilk yarı bitmeden ikinci periyodun ortalarına doğru oyundan çıktı. Sarı-lacivertliler, periyodun sonlarına doğru farkı eritmeye çalışsa da devreye 51-30 mağlup durumda girdi. Devre sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, hakeme yoğun tepki gösterdi.

FARK 13 SAYIYA İNDİ AMA…

Devrenin ardından üçüncü periyotta da karşılıklı sayılarla farkın kapanmasını engelleyen konuk ekip, son periyoda 77-51 önde girdi.

Dördüncü periyoda iyi başlayan ve 15-2’lik bir seri ile farkı 13 sayıya düşüren Fenerbahçe Beko, maçın son dakikalarında ise farkın tekrar açılmasını engelleyemedi ve maçtan da 93-73 yenik ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bıssang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya)

Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bıssang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya) Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Antetokounmpo 10, Hayes-Davis 2, Booker 10, Calathes, Guduric 24, Melih Mahmutoğlu 14, Motley 6, Edwards 2, Pierre 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer

Wilbekin, Antetokounmpo 10, Hayes-Davis 2, Booker 10, Calathes, Guduric 24, Melih Mahmutoğlu 14, Motley 6, Edwards 2, Pierre 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer Olympiakos: Walkup 12, Canaan 20, Fall, Papanikolaou 21, Vezenkov 12, Bolomboy 4, Shaq McKissic 12, Lountzis 1, Larentzakis 11

Walkup 12, Canaan 20, Fall, Papanikolaou 21, Vezenkov 12, Bolomboy 4, Shaq McKissic 12, Lountzis 1, Larentzakis 11 1. Periyot: 10-24

10-24 Devre: 30-51

30-51 3. Periyot: 51-77

51-77 5 Faulle çıkan: Wilbekin (13.56)

(AA)