Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’a son saniyelerde teslim oldu

Fenerbahçe Beko, galibiyet çok yaklaştığı Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a son saniyelerdeki faul düdükleriyle mağlup oldu: 91-87.

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Euroleague’in 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. OAKA’da oynanan ve son 38 saniyesine 87-82 önde girdiği mücadeleyi temsilcimiz 91-87 kaybetti.

Son 1 dakikada yakaladığı 8-0’lık seriyle maçı adeta avuçlarının içine alan Fenerbahçe Beko, savunmadaki hatalar ve yapılan faullerle parkeden yenik ayrıldı.

Maçın en skorer ismi PAO’dan 20 sayıyla Nemanja Nedovic olurken; Fenerbahçe’nin en çok sayı üreten ismi 18 sayıyla Jan Vesely oldu.

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasında Salı günü ALBA Berlin ile deplasmanda; UNICS Kazan’la da sahasında karşılaşacak.

Euroleague’in ilk haftasında Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup ederek sezona kazanarak başlayan Fenerbahçe, ilk yenilgisini tattı. İlk maçında AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 kaybeden Yunan temsilcisi ise bu sezon Euroleague’deki ilk galibiyetini aldı.

Salon: OAKA

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ)

Panathinaikos: Ioannis Papapetrou 14, Jehyve Floyd 8, Daryl Macon 13, Howard Sant-Roos 6, Okaro White 12, Kendrick Perry 9, Nemanja Nedovic 20, Jeremy Evans 7, Leonidas Kaselakis, George Papagiannis 2, Lefteris Mantzoukas

Başantrenör: Dimitris Priftis

Fenerbahçe Beko: Jan Vesely 16, Dyshawn Pierre 10, Pierria Henry 12, Devin Booker 14, Marial Shayok, Marko Guduric 10, Nando De Colo 16, Achille Polonara 9, Melih Mahmutoğlu, Danilo Barthel

Başantrenör: Sasa Djordjevic

1. Periyot: 20-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-67 (Fenerbahçe lehine)