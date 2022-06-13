Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu ilan etti! Seride Anadolu Efes’i devirdi…

ING Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 deviren Fenerbahçe Beko seride durumu 3-1'e getirip şampiyonluğunu ilan etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe Beko… Müthiş bir çekişmeye sahne olan final serisinde güçlü rakibi, son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’i 4. maçta da mağlup eden Fenerbahçe Beko durumu 3-1’e getirip 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’na 2-1’lik üstünlükle gelen ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Fenerbahçe Beko maçı 92-80 kazanarak istediğini aldı. 4 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Fenerbahçe Beko toplamda 10. şampiyonluğunu ilan etti.

SERİDE İLK 3 MAÇ

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78’lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1’e getirmişti. Dördüncü maçta 92-80 kazanan sarı lacivertliler şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Anadolu Efes; Shane Larkin, Vasilije Micic, Elijah Bryant, Chris Singleton ve Tibor Pleiss ilk 5’iyle başladı. Fenerbahçe Beko’nun ilk 5’i ise Pierria Henry, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Jan Vesely ve Devin Booker’dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da pota altından bulduğu sayılarla başladı. İlk 5 dakikada iki takım da üç sayılık isabet bulamayınca periyodun bitimine 4:36 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe Beko, 11-7 önde girdi. Kalan bölümde kenardan gelen Guduric’in hücumdaki etkili performansı ile farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci periyoda Fenerbahçe Beko, 5-0’lık seri ile başladı ve farkı 16’ya çıkartarak rakibine molayı aldırdı: 12-28. Karşılaşmadaki ilk periyodun bitimine 7:48 kala Dunston ile bulan Anadolu Efes, Larkin’in devreye girmesiyle ilk yarının bitimine 5:13 kala rakibine molayı aldırdı: 24-33. Periyodun kalan dakikalarında hücumda daha etkili bir performans sergilese de ilk yarıyı Fenerbahçe, 41-35 önde kapattı.

3’üncü periyoda iki takımda hücumda etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk 5 dakika sonunda sarı-lacivertli ekip, televizyon molasına 57-50 önde girdi. Periyodun geri kalan bölümünde daha etkili olan Fenerbahçe, Vesely’nin son saniyede bulduğu basket ile karar periyoduna 70-61 önde girdi.

Karar periyoduna daha iyi giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Metecan Birsen’in sayılarıyla etkili oldu ve farkı bitime 7:33 kala 12’ye çıkararak Ergin Ataman’a molayı aldırdı: 65-77. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 92-80 kazanarak 2021-2022 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.

FİNAL SERİSİNE DAMGA VURAN ADAM JAN VESELY MVP SEÇİLDİ

1. maç: 17 sayı, 7 ribaund, 1 asist

17 sayı, 7 ribaund, 1 asist 2. maç: 18 sayı, 8 ribaund, 3 asist

18 sayı, 8 ribaund, 3 asist 3. maç: 12 sayı, 4 ribaund, 3 asist

12 sayı, 4 ribaund, 3 asist 4. maç: 18 sayı, 7 ribaund, 3 asist

Basketbol Süper Ligi Şampiyonluk Sayıları: