Fenerbahçe Beko, Sasha Djordjevic’i açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic oldu.

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Fenerbahçe Beko, Sırp başantrenör Sasha Djordjevic’i takımın başına getirdiğini açıkladı. Sırp antrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertlilerin eski başantrenörü Igor Kokoskov, NBA’den gelen yardımcı antrenör teklifi sonrasında takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Avrupa basketbol tarihinin en iyi oyun kurucularından biri olarak tanınan Djordjevic, oyunculuk kariyerindeki en özel başarılardan biri olan EuroLeague şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan formasıyla, kendisinin bitime saniyeler kala attığı üçlükle İstanbul'da yaşamıştı. Başarılı çalıştırıcımız, İstanbul'a bu kez Fenerbahçe Beko'nun baş antrenörü olarak yeni ve büyük zaferler kazanmak için dönüyor.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Aleksandar Djordjevic'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.”