Fenerbahçe Beko seriye bağladı

Sahasında ASVEL'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek Euroleague'deki üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

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Euroleague’in 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi LDLC ASVEL’i 85-76 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda 10’uncu galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 47-41 önde kapatan Fenerbahçe Beko’da Dyshawn Pierre ve Devin Booker 16 sayı kaydetti. Deplasman ekibinde ise 23 sayıyla oynayan Elie Okobo karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 25. haftasında 3 Şubat Perşembe günü Olimpia Milano’ya konuk olacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Damir Javor, Uros Nikolic, Jakub Zamojski

FENERBAHÇE BEKO: Henry 9, Şehmus Hazer 6, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen

LDLC ASVEL: Okobo 23, Jones 12, Kahudi 14, Osetkowski 3, Fall 2, Gist 6, Knight 3, Antetokounmpo 10, Strazel 1, Lacombe 2

1’İNCİ PERİYOT: 29-23

İLK YARI: 47-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-63

5 FAUL: 39.37 Gist (LDLC ASVEL)