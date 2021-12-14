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Fenerbahçe Beko seriye bağladı

Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Maccabi Playtika'yı mağlup ederek Euroleague'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Fenerbahçe Beko seriye bağladı

Euroleague 15. hafta maçında Fenerbahçe, İsrail ekibi Maccabi Playtika’yı 90-79 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko böylece Euroleague’de üst üste üçüncü, toplamda altıncı galibiyetine imza attı. Fenerbahçe Beko’da Booker, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Uros Nikolic

Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberovic, De Colo 21, Polonara 8

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 23-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-51 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Taylor (Maccabi Playtika)