Fenerbahçe Beko son çeyrekte

EuroLeague'de sahasında konuk ettiği Bayern Münih karşısında üçüncü çeyreği geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, son çeyrekteki etkili oyunuyla galip gelmeyi bildi.

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EuroLeague 26. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Bayern Münih’i 81-76 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 10’uncu galibiyetini alırken, Bayern Münih ise 13’üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmanın 2. periyodunda ayak bileğinden sakatlanan Marko Guduric, oyuna devam edemedi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 5, Henry 22, Pierre 10, Booker 5, Vesely 21, Guduric, İsmet Akpınar, Polonara 6, Barthel 6, Şehmus Hazer 3, Starks 3

BAYERN MÜNİH: Lucic 7, Obst, Rubit 17, Sisko 8, Radosevic 2, Hunter 5, George 3, Hilliard 13, Thomas 7, Jaramaz 7, Dedovic 7

1’İNCİ PERİYOT: 27-16

İLK YARI: 45-31

3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-62