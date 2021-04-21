Fenerbahçe Beko son çeyrekte pes etti, CSKA Moskova seride öne geçti: 92-76

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off ilk mücadelesinde CSKA Moskova'ya konuk oldu. Megasport Arena'da oynanan karşılaşmayı 92-76 kaybeden sarı lacivertliler, seride 1-0 geri düştü. Nando De Colo kaydettiği 27 sayıyla maçın skoreri oldu.

Ev sahibi ekibin 4-0'lık seriyle başladığı mücadelede Nando De Colo'nun etkili oyunuyla skoru dengeleyen sarı lacivertliler, televizyon molasına 15-13 geride girdi. Mola dönüşü Lorenzo Brown ve Nando De Colo'nun sayılarıyla 6 sayı öne geçen Fenerbahçe Beko, skoru 15-21 yaptı. Kalan bölümde avantajını koruyamayan temsilcimiz ilk periyodu 28-23 geride bitirdi.

İkinci periyodun son bölümünde yine Nado De Colo'nun etkili oyunuyla momentumu arkasına alan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in de sayı katkısıyla farkı 3 sayıya kadar indirdi 45-42. İlk yarının son bölümünde rakip hücumları önleyemeyen Fenerbahçe soyunma odasına 53-44'lük skorla girdi.

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İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, O'Quinn, Nando De Colo, Guduric ve Brown ile üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında farkı 2 sayıya kadar indirdi: 58-56. Üçüncü periyodun bitimine 2:19 kala Lorenzo Brown ile skoru 64-64'te eşitleyen sarı lacivertliler, Nando De Colo'yla öne geçti ve periyodu 64-66 önde tamamladı.

Ev sahibi ekibin üçlüğüyle başlayan dördüncü periyotta CSKA Moskova'dan arka arkaya gelen üçlüklerle fark 8 sayıya çıkınca Erdem Can'dan mola geldi: 78-70. Kalan bölümde fark erimedi ve karşılaşma 92-76 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

EuroLeague Play-off ikinci mücadelesi 23 Nisan Cuma günü TSİ 20.00'da Megasport Arena'da oynanacak.

1.Çeyrek: 28-23

2.Çeyrek: 25-21

3.Çeyrek: 11-22

4.Çeyrek: 28-10