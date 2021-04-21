Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe Beko son çeyrekte pes etti, CSKA Moskova seride öne geçti: 92-76

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off ilk mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oldu. Megasport Arena’da oynanan karşılaşmayı 92-76 kaybeden sarı-lacivertli ekip seride 1-0 geri düştü.

Güncellenme: 22:47, 21/04/2021
Spor HaberleriBasketbol

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off ilk mücadelesinde CSKA Moskova'ya konuk oldu. Megasport Arena'da oynanan karşılaşmayı 92-76 kaybeden sarı lacivertliler, seride 1-0 geri düştü. Nando De Colo kaydettiği 27 sayıyla maçın skoreri oldu.

Ev sahibi ekibin 4-0'lık seriyle başladığı mücadelede Nando De Colo'nun etkili oyunuyla skoru dengeleyen sarı lacivertliler, televizyon molasına 15-13 geride girdi. Mola dönüşü Lorenzo Brown ve Nando De Colo'nun sayılarıyla 6 sayı öne geçen Fenerbahçe Beko, skoru 15-21 yaptı. Kalan bölümde avantajını koruyamayan temsilcimiz ilk periyodu 28-23 geride bitirdi.

İkinci periyodun son bölümünde yine Nado De Colo'nun etkili oyunuyla momentumu arkasına alan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in de sayı katkısıyla farkı 3 sayıya kadar indirdi 45-42. İlk yarının son bölümünde rakip hücumları önleyemeyen Fenerbahçe soyunma odasına 53-44'lük skorla girdi.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe'de bir efsanenin daha heykeli dikiliyorFenerbahçe'de bir efsanenin daha heykeli dikiliyor

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, O'Quinn, Nando De Colo, Guduric ve Brown ile üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında farkı 2 sayıya kadar indirdi: 58-56. Üçüncü periyodun bitimine 2:19 kala Lorenzo Brown ile skoru 64-64'te eşitleyen sarı lacivertliler, Nando De Colo'yla öne geçti ve periyodu 64-66 önde tamamladı.

Ev sahibi ekibin üçlüğüyle başlayan dördüncü periyotta CSKA Moskova'dan arka arkaya gelen üçlüklerle fark 8 sayıya çıkınca Erdem Can'dan mola geldi: 78-70. Kalan bölümde fark erimedi ve karşılaşma 92-76 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

EuroLeague Play-off ikinci mücadelesi 23 Nisan Cuma günü TSİ 20.00'da Megasport Arena'da oynanacak.

  • 1.Çeyrek: 28-23
  • 2.Çeyrek: 25-21
  • 3.Çeyrek: 11-22
  • 4.Çeyrek: 28-10
İlginizi ÇekebilirCSKA Moskova'dan Fenerbahçe Beko'ya Covid testi tehdidi!CSKA Moskova'dan Fenerbahçe Beko'ya Covid testi tehdidi!
basketbol Corona Cuma Fenerbahçe Futbol Moskova Rusya THY