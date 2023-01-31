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Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste 10. kez kazandı, çeyrek finali garantiledi

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Women 12. hafta maçında deplasmanda ZVVZ USK Praha 66-73 mağlup etti ve üst üste 10. galibiyetine imza attı. Sarı lacivertliler, A Grubu'ndaki en yakın rakibi olan ZVVZ USK Praha ile arasında farkı 2 galibiyete çıkartarak grup maçlarının bitimine iki hafta kala çeyrek finale kalmayı garantiledi.

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Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste 10. kez kazandı, çeyrek finali garantiledi

Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague’inin 12. haftası A Grubu maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Çekya’nın ZVVZ USK Prag takımını 73-66 yendi.

Başkent Prag’daki Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 önde geçen ZVVZ USK Prag, devre arasına ise 38-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreğini 52-47 önde kapattığı karşılaşmayı 73-66 kazandı.

ZVVZ USK Prag’da 23 sayıyla oynayan Valeriane Vukosavljevic maçın; sarı-lacivertlilerde 18 sayı kaydeden Breanna Stewart ise takımının en skoreri oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta 10. galibiyetine ulaşarak liderliğini korudu. ZVVZ USK Prag ise 4. mağlubiyetini aldı. (AA)

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