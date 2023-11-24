Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna’ya mağlup oldu
Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki mücadelesinde Bologna'ya 87-79 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
Euroleague 10. haftasında oynanan maçta, Fenerbahçe Beko, İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna’ya deplasmanda 87-79 yenildi.
Bu mağlubiyetle birlikte, sarı-lacivertli ekip üst üste dört maçta yenilgi yaşarken, sezonun beşinci kaybını da aldı.
Fenerbahçe Beko, Euroleague 11. haftasında, 30 Kasım Perşembe günü kendi evinde İspanyol takımı Real Madrid ile mücadele edecek.
- Salon: Virtus Segafredo Arena
- Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)
- Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8, Smith 8, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Lundberg 9, Pajola 2, Dobric 11, Cacok 10, Abass 5
- Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 13, Papagiannis 2, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 8, Yam Madar, Sestina
- 1 periyot: 25-27
- Devre: 46-44
- 3 periyot: 70-58
(AA)