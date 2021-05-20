Fenerbahçe Beko, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 83-79 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 51-42 Fenerbahçe Beko’nun üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte Nando De Colo 22 sayıyla oynarken konuk takımda Tony Taylor 20 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.