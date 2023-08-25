Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarına eksik başladı

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları başantrenör Dimitris Itoudis ve oyuncular Marko Guduric, Georgios Papagiannis, Raul Neto ve Nigel Hayes-Davis'ten eksik başladı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapılan idmanla başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılan antrenmanda FIBA Dünya Kupasında görev yapan başantrenör Dimitris Itoudis ve oyuncular Marko Guduric, Georgios Papagiannis ile Raul Neto’nun yanı sıra izinli olan Nigel Hayes-Davis yer almadı.

Yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık iki saat sürdü. İdman öncesinde genel menajer Derya Yannier, saha ortasında oyuncularla ve teknik heyetle kısa bir toplantı yaptı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapacağı çalışmalarla devam edecek. (DHA)