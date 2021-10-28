Fenerbahçe Beko yine son topta kaybetti!

EuroLeague 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 67-65 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk oldu. Barış ve Dostluk Salonu’ndaki karşılaşma, Olympiakos’un 67-65’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler THY EuroLeague'in 8. haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak.

İlk hücum hakkını kazanan Olympiacos, Vezenkov ve Dorsey'le maça hızlı başladı (5-0). Fenerbahçe Marko Guduric'le maçta açılışı yaparken devamında Henry'nin basketiyle skor 5-5'e geldi. Papanikolaou ve Devin Booker'ın karşılıklı basketleriyle eşitlik bozulmazken (7-7), devamında faul çizgisine gelen Pierria Henry ile bu bölümde üst üste 4 sayılık bir katkı veren Nando De Colo'yla sarı lacivertliler, 11-12'yi yakaladı. Tyler Dorsey ve Kostas Papanikolaou ile bu bölümde rüzgarı arkasına alan ev sahibi skoru 17-12'ye getirdi. Çeyreğin sonunu ise Dorsey ve Nando De Colo'nun karşılıklı basketleri belirledi (19-14).

MAÇA ORTAK EDEN SAYILAR

Vezenkov, Moustapha Fall ve Dorsey'le çeyreğe oldukça hızlı başlayan (23-14) Olympiacos'u; Nando De Colo, Dyshawn Pierre ve Achille Polonara'yla durduran Fenerbahçe Beko, farkı 4 sayıya indirdi (25-21). Mckissic'in isabetiyle 27-21'i yakalayan rakibimize Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu iki isabetli şutla cevap veren Fenerbahçe maça ortak oldu (27-27). Bu bölümde skorer isimleriyle önemli bir seri yakalayan Olympiacos'u, Marko Guduric'in dış isabetiyle durduran Kanarya skoru 40-29'a getirdi. Livio Jean-Charles ve Larentzakis'le oyunu yeniden hızlandıran ev sahibi takım, soyunma odasına 45-34'lük skorla önde giren taraf oldu.

Fenerbahçe hücumuyla başlayan üçüncü çeyreğin ilk basketi de Dyshawn Pierre'den geldi ve fark tek hanelere indi (45-36). Vezenkov-Fall ikilisiyle fark yeniden çift hanelere çıkarken; Fenerbahçe rakibine Pierria Henry ve Jan Vesely ile cevap verdi (53-42). Fall'la skor bulan Olympiacos'u; Jan Vesely, Henry, Polonara ve Şehmus Hazer'in 11-0'lık serisiyle durduran sarı lacivertliler, final periyotuna 2 sayı geride girdi (55-53).

SON 4 DAKİKAYA KAFA KAFAYA GİRİLDİ

Karşılaşmanın final periyotuna Marko Guduric ve Jan Vesely ikilisiyle harika başlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadelede öne geçti (57-60). Serbest atış çizgisine gelen Larentzakis farkı 1 sayıya indirse de (59-60), temsilcimiz Vesely'nin orta mesafe şutuyla skoru 59-62'ye getirdi. Çeyrekte son dört dakikanın içine 62-62'lik eşitlikle girildi. Sarı lacivertliler, son dakikaları büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 67-65 mağlup ayrıldı.