Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas’ı farklı geçti

Euroleague’in 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas’ı etkili oyunuyla 84-61 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin başından sonuna kadar rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe, 2. çeyrekte rakibine sadece 8 sayı izni verince devreyi 19 sayı önde tamamladı. İkinci yarıda başa baş geçen mücadelede temsilcimiz rakibine hiçbir periyotta skor üstünlüğünü kaptırmayarak karşılaşmanın sonunu da rahat bir şekilde oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine 4 hafta kala 18. galibiyetini elde etti. Litvanya temsilcisi Zalgiris ise play-off yarışında yara alarak 15. mağlubiyetini tattı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 31. haftasında Olympiakos ile 26 Mart Cuma günü Yunanistan’da karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 21 sayı – 10 ribaund – 5 asistle muhteşem bir performansa imza atarken Nando De Colo 16 sayı – 6 asist, Dyshawn Pierre ise 12 sayı üretti.

Zalgiris Kaunas'ta Thomas Walkup 11 sayıyla oynarken Marius Grigonis 10 sayı – 8 asist yaptı.

1. PERİYOT: 28-18

2. PERİYOT: 17-8

3. PERİYOT: 21-20

4. PERİYOT: 18-15

FENERBAHÇE BEKO’NUN EUROLEAGUE’DE KALAN MAÇLARI