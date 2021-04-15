Fenerbahçe Beko’da corona sayısı 5’e yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi’nde yarın (Cuma) Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko’da corona virüse yakalananların sayısı 5’e yükseldi.

Euroleague çeyrek finalinde 21 Nisan ve 23 Nisan ile Rusya’da maçlara çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Vesely’nin de sakatlığı bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.”