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Fenerbahçe Beko’da corona şoku

Fenerbahçe Beko'da üç kişinin corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Yayınlanma: 20:41 - 28 Aralık 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe Beko’da corona şoku

Fenerbahçe Beko, iki oyuncu ve bir teknik heyet çalışanı olmak üzere üç kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır” denildi.

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