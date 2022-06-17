Fenerbahçe Beko’da Djordjevic dönemi bitti: Dimitris Itoudis geliyor
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı aday CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis...
Fenerbahçe Beko’da beklenen son geldi. Sarı-lacivertli takımı 4 yıl sonra ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon yapan Aleksandar Djordjevic, sezon öncesi geldiği takımdan ayrıldı. Euroleague’de istenilen sonucun gelmemesi Djordjevic’i eleştirilerin hedefi yapmıştı.
ITOUDIS YÜKLENİYOR…
Fenerbahçe Beko, Euroleague’de yeniden zirveye oynamak için kabuk değiştirecek. Bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, takımın başına da Dimitris Itoudis’i getirmeye hazırlanıyor. CSKA Moskova’dan ayrılan Yunan antrenörün önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.
Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.
Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.”