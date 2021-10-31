Fenerbahçe Beko’dan farklı galibiyet
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu 6. hafta maçında Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Mücadeleyi 22 sayı farkla 102-80 kazanan sarı lacivertliler, ligdeki 5. galibiyetine imza attı.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Gaziantep Basketbol’u 102-80 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, deplasman ekibinde Peterson 22 sayıyla mücadele etti.
- Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
- Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Semih Vural, Musa Kazım Çetin
- Fenerbahçe Beko: Henry 15, Shayok 11, Melih Mahmutoğlu 27, Polonara 4, Vesely 11, İsmet Akpınar 9, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Ekrem Sancaklı 5
- Gaziantep Basketbol: Peterson 22, İsmail Cem Ulusoy 3, Gulley 18, Luther 6, Kaba 21, Doyle 7, Orhan Haciyeva 3, Tevfik Akdamar, Harun Apaydın, Dusan Cantekin
- 1. Periyot: 21-32
- İlk yarı: 46-47
- 3. Periyot: 71-66
- 5 Faulle çıkan: Gulley (Gaziantep Basketbol)