Fenerbahçe Beko’dan Milano’da kritik zafer!

Euroleague 25. hafta karşılaşmasında AX Armani Exchange Milano’yu 71-60 yenen Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanından çok önemli bir galibiyetle dönüyor. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de oynadığı son 9 maçtan 8 galibiyet elde etmiş oldu ve play-off'a katılma yolunda kritik bir zafere imza attı.

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague 25. hafta maçında AX Armani Exchange Milano'ya konuk oldu. Zorlu deplasmandan 60-71 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 11. galibiyetine imza attı. Mediolanum Forum'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da izledi.

Mücadele karşılıklı basketlerle başladı. (8-8) Devin Booker, Marko Guduric ve Jehyve Floyd ile skoru 10-18'e taşıyan Fenerbahçe Beko, çeyreği de 12-18 önde tamamladı. Savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı lacivertliler, İsmet Akpınar'ın üçlüğüyle 12-25 öne fırladı. Guduric fark yaratmaya devam ederken, ev sahibi bu dakikalarda Bentil ile etkili oldu (28-38).

Kalan dakikalarda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-34 önde girdi. Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Milano, skoru 43-43'te eşitledi. Devin Booker'ın smacı, seriyi sonlandırdı (43-45). Guduric'in basket faulüyle skoru 45-50'ye taşıyan Fenerbahçe Beko, periyotu da 51-54 önde tamamladı.

GUDURIC VE PIERRE FARK YARATTI

Dyshawn Pierre'nin müthiş oyunu ve Polonara'nın basketiyle dördüncü çeyrekte skoru 53-60'a taşıyan temsilcimiz, Pierria Henry ile de farkı korudu. (56-62) Guduric'in üçlüğü farkı 7'ye çıkarırken, Fenerbahçe Beko mücadelen 60-71 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko, pazar günü ise ligde Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.

1. Çeyrek: 12-18

12-18 2. Çeyrek: 22-25

22-25 3. Çeyrek: 17-11

17-11 4. Çeyrek: 9-17

Mediolanum Forum'da maç bizim! Tebrikler Fenerbahçe Beko! Maç Sonucu | @OlimpiaMI1936 Fenerbahçe Beko: 60-71 Skor dağılımımız: Guduric 17, Booker 14, İsmet 8, Polonara 8, Floyd 6, Pierre 6, Henry 6, Şehmus 5, Ahmet 1. #YellowLegacy pic.twitter.com/wNqGzbZLY7 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) February 3, 2022