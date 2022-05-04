Fenerbahçe Beko’nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi

Bu sezon Euroleague'de play-off yapamayan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılacak olan Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. Bu iddia Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos'tan geldi.

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Bu sezon Euroleague’de kabus gören ve play-off’a kalamayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun planlanmasını şimdiden yapıyor. Sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova’nın başantrenörü Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı.

Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos’un haberine göre; Rusya’nın Ukrayna’nı işgali sonrasında Euroleague’den ihraç edilen CSKA ile 1 yıllık sözleşmesi bulunsa da özel madde ile serbest kalacak olan Itoudis yeniden Türkiye’ye dönecek.

13 yıl Fenerbahçe’nin eski hocası Zeljko Obradovic’in yardımcılığını yapan ve ardından Banvit’i 1 sezon yönetip CSKA Moskova’nın başına Yunan koç ile resmi anlaşma sezon sonunda duyurulacak.

Türkiye Basketbol Ligi’nde sezon bittikten sonra Sasha Djordjevic ile yollarını tazminat ödemeden ayıracak olan Fenerbahçe Beko, ardından 2 Euroleague şampiyonluğu bulunan 51 yaşındaki başantrenör ile sözleşme imzalanacak.