Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Raul Neto Dünya Kupası’nda sakatlandı! Üzücü açıklama geldi…

Brezilya, Basketbol Dünya Kupası'nın açılışında İran'ı silip süpürdü, fakat galibiyetin sevinci kısa sürdü. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Raul Neto'nun yaşadığı talihsiz sakatlık, takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Neto'nun son durumu hakkında üzücü haber geldi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya Erkek Milli Basketbol Takımı çok iyi bir başlangıç yaptı ve Basketbol Dünya Kupası’nın ilk maçında İran’ı 100-59 gibi rahat bir skorla yendi. Japonya ve Filipinler’le birlikte Dünya Kupası salonlarından biri olan Jakarta’daki Endonezya Arena’da oynayan Brezilyalılar için kötü haber, oyun kurucu Raul Neto’nun ciddi şekilde sakatlanmasıydı.

Koç Gustavo De Conti liderliğindeki takımın temel taşlarından biri ve Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi olan Raul Neto, 15 dakika sahada kalıp sekiz sayı, dört asist ve iki ribauntla oynadığı üçüncü çeyrekte sağ dizini burktu.

RAUL NETO SAKATLANDI Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Raul Neto, İran-Brezilya maçında çok şanssız bir an yaşadı ve sakatlandı. pic.twitter.com/m0iJcQd9Di — Euroleague Time (@euroleague_time) August 26, 2023

Oyuncu sahayı sedyeyle terk etti ve sakatlığının derecesini belirlemek için şehirdeki bir hastanede testlere tabi tutuldu. Oyun kurucunun sakatlığı takımı duygusal olarak etkilerken takım arkadaşlarının bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Brezilya ilk çeyreği 33-12, ikinci çeyreği 24-13 önde kapatırken, Raul Neto sakatlandığında skor 25-21’di. Takım Neto’nun gidişini sadece sahadaki performansıyla hissetmedi. Özellikle şutör guard Lucas Dias oyun kurucunun sakatlığına çok üzüldü ve benchte ağladı.

Mücadelenin ardından Neto’nun durumuna ilişkin açıklama yapan Brezilya koçu De Conti, “Soyunma odasına gittiğimizde Raul çoktan hastanedeydi ve testlerden geçiyordu. Tam olarak ne olduğunu öğrenmek için sonuçları bekleyeceğiz.”

BREZİLYA’DAN RAUL NETO AÇIKLAMASI

Brezilya Basketbol Federasyonu, Raul Neto’nun sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Raul Neto, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenen Dünya Kupası G Grubu açılış maçında Brezilya ile İran arasında oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde sağ dizinde patellar tendon kopması yaşadı.

Raul üçüncü çeyreğin başında bir düşüş yaşadı ve sahadayken patellar tendonunun koptuğu şüphesiyle derhal tedavi altına alındı. Sakatlık, dakikalar sonra etkinliğin resmi hastanesinde, Brezilya milli takımının Sağlık Direktörü ve doktoru Carlos Vicente Andreoli’nin rehberliği ve gözetimi altında yapılan MRI taramasında doğrulandı.

Raul atlayış sırasında yırtılma yaşadı. Sporcu hareketsiz hale getirildi ve şu anda delegasyonla birlikte otelde ve tıbbi departmanın bakımı altında. Teşhisin konulmasıyla birlikte Raul Dünya Kupası’nın geri kalanında yer alamayacak ve şu anda CBB sporcunun lojistik sorunlarıyla ilgileniyor.”