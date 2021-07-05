Fenerbahçe, Beşiktaş ile anlaşmadan Şehmus Hazer ile görüştü

ING Basketbol Süper Ligi’nde genç kadrosuyla play-off’ta yarı finale kadar yükselen Beşiktaş Icrypex’te takımın başarılı performansıyla sivrilen ismi Şehmus Hazer ile Fenerbahçe Beko yöneticisi Sertaç Komsuoğlu’nun lüks bir restaurantta yemek yerken çekilen fotoğrafları basına yansıdı.

Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’a isteği sorulduğunda siyah-beyazlıların cevabı, 1 milyon Dolar bonservis bedeli ayrıca Yiğit Onan oldu. Ancak sarı-lacivertliler pazarlıkta sadece 600 bin Dolar’lık teklif sununca Beşiktaş cephesinin cevabı olumsuz oldu.

İki kulübün yaklaşık 3 ay önce yaptığı görüşmenin ardından herhangi bir ilerleme olmazken, Şehmus Hazer’in Fenerbahçe yöneticisi Komsuoğlu ile görüşmesi transferi zora soktu.

Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe ile anlaşmadan oyuncusunun görüşmesi üzerine Beşiktaş cephesi transfere sıcak bakmıyor.