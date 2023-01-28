Fenerbahçe, Büyükçekmece’yi son periyotta yıktı

Fenerbahçe, Büyükçekmece'yi sahasında son periyottaki etkili oyunuyla mağlup ederken takımın en skorer ismi Melih Mahmutoğlu oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 82-69 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler ligdeki 15. galibiyetini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 11. kez mağlup oldu.

Birinci periyotta ilk 5 dakikalık bölüm, Weber, Sajus ve Rivers’ten bulduğu pota altı sayılarıyla konuk ekibin 8-14 üstünlüğüyle geçildi. Başantrenör Dimitris Itoudis’in itirazdan teknik faul aldığı sonraki bölümdeyse sarı-lacivertli ekip, oyuna ağırlığını koyan Edwards ve Guduric’in 3 sayılık atışlarından bulduğu sayılarla periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koydu. Guduric ve Samet Geyik’ten gelen üçlüklerle bitime 6 dakika 45 saniye kala farkı 10 sayıya kadar çıkaran (34-24) Fenerbahçe Beko, rakip takımda 10 sayı bulan Crawford’un iyi oyununa rağmen üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar sürdürdü ve devreye 48-43 önde girdi.

Konuk Onvo Büyükçekmece Basketbol, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Crawford ve Weber’den bulduğu sayılarla farkı eriterek beraberliği yakaladı: 52-52. Ancak Melih Mahmutoğlu ve Edwards’dan gelen üçlüklerle oyuna tekrar ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği de 63-55’lik skorla üstün bitirdi.

Son periyotta Fenerbahçe Beko oyun üstünlüğünü elden bırakmadı. Bitime 7 dakika kala 13’le maçtaki en yüksek farkı yakalayan (70-57) sarı-lacivertliler, Edwards’ın asistleri, Melih Mahmutoğlu’nun üçlükleri ve Metecan Birsen’in de pota altı sayılarıyla bu farkı koruyarak karşılaşmadan 82-69’luk skorla galip ayrıldı.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Erhan Gürsel

Fenerbahçe Beko: Motley 10, Metecan Birsen 11, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 5, Edwards 13, Samet Geyik 6, Melih Mahmutoğlu 17, Hayes-Davis 2, Pierre, Guduric 15

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 19, Weber 18, Can Kurt, Harris 2, Muhammet Güneş, Metehan Akyel, Yesukan Onar 5, Yiğit Can Vardal, Sajus 14, Rivers 8, Mehmet Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 3

1. Periyot: 25-20

Devre: 48-43

3. Periyot: 63-55