Fenerbahçe, CSKA Moskova deplasmanından çıkamadı

EuroLeague play-off ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’nın konuğu oldu. Çekişmeli geçen maçı 78-67 kaybeden Fenerbahçe Beko seride 2-0 geriye düştü.

Megaspor Arena’da oynanan mücadeleden eli boş ayrılan temsilcimiz Final Four ümitlerini İstanbul’a bıraktı. EuroLeague play-off turunda 3. galibiyete uzanan takım Final Four’a yükselecek.

Serideki üçüncü maç 28 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maça damga vuran Marko Guduric, 27 sayıyla EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırdı.

SOYUNMA ODASINA 50-42 GERİDE GİRDİ

Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyotu özellikle Marko Guduric'in skorer oyunuyla 25-23 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk bölümde Marko Guduric ve Tarık Biberovic'in skorer oyunuyla tekrar öne geçen sarı lacivertliler, ev sahibi takımın hızlı hücumlar sonrası dış atışlardan bulduğu basketlerle 46-37 geriye düştü. Marko Guduric takımımızın skor yükünü çekmeye devam ederken, Rus ekibi soyunma odasına 50-42 önde giden taraf oldu.

Üçüncü çeyreğin başında farkı çift hanelere taşıyan Moskova ekibi karşısında Dyshawn Pierre ve Lorenzo Brown ile skoru 52-48'e getiren Fenerbahçe Beko, Guduric'le de farkı 1 sayıya indirdi. (52-51) Bu anlar yüksek mücadeleye sahne olurken, savunmadaki iyi oyununu hücumda sonuçlandıramayan sarı lacivertliler, periyotu 60-55 geride tamamladı. Dördüncü periyotta skoru lehine çeviremeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 78-67 mağlup ayrıldı.

1. çeyrek sonucu: 23-25

2. çeyrek sonucu: 50-42

3. çeyrek sonucu: 60-55

4. çeyrek sonucu: 78-67