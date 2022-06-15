Fenerbahçe dominasyonu

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 1998'de başkanlığa seçilmesinden sonra potada şahlandı. 1999’dan itibaren erkeklerde 19, kadınlarda 41 olmak üzere toplam 60 kupa kaldırdı.

Devrim DEMİREL

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Üç büyükler içinde basketbola en çok yatırım yapan kulüp olan Fenerbahçe, bunun karşılığını kupalarla alıyor. Sarı-lacivertliler, 1998'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinden sonra, 2000'li yıllardan itibaren Türk basketbolunu domine etti.

Daha önceki ilk ve tek lig şampiyonluğunu 1991'de kazanan erkek takımı, 2000'lerden itibaren yükselişe geçti; 2007'de yeniden mutlu sona ulaştı; son 15 yılda 9 kez ligin en iyisi oldu. Kanarya, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da 10 kez kazandı.

GALATASARAY'I EZDİ GEÇTİ

Erkek basketbolunda Fenerbahçe'den daha fazla kupası olan tek kulüp, sadece bu branşta faaliyet gösteren Anadolu Efes… Kanarya'nın kadın takımı ise tüm kupalara ambargo koydu. Potanın Kraliçeleri, 1999'dan itibaren 16 kez lig şampiyonu olurken diğer iki kupayı da 25 kez kaldırdı; daha önce kadın basketbolunun lokomotifi olan Galatasaray'ı geride bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, basketbolu domine ettiği 1999'dan itibaren 60 kupa kazanırken (19 erkekler, 41 kadınlar) aynı dönemde futboldaki kupa sayısı 11'de kaldı.