Fenerbahçe, Euroleague finalinde Sopron’a kaybetti

Fenerbahçe Safiport, Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Sopron Basket'e 60-55 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

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Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali’nin final maçında Fenerbahçe Safiport, Macaristan ekibi Sopron Basket’e 60-55 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Sopron Basket’te 16 sayı kaydeden Gabby Williams karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Fenerbahçe Safiport’ta Alina Iagupova 13 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Son 10 sezonda 8 kez Final Four oynayan Fenerbahçe, 4. finalini de kaybetti.

2012-13 UMMC Ekaterinburg

2013-14 Galatasaray

2016-17 Dynamo Kursk

2021-22 Sopron Basket

SOPRONUN TARİHTEKİ İLK ŞAMPİYONLUĞU

Kulüp tarihinde 5. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer almayı başaran Macaristan ekibi Sopron Basket, Fenerbahçe Safiport’u mağlup ederek 2. kez yer aldığı finalde ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Macar ekibi daha önce 2017/2018 sezonunda finale yükselme başarısı göstermiş ama finalde UMMC Ekaterinburg’a kaybederek kupayı kazanamamıştı.

FİNAL EN DEĞERLİSİ GABBY WILLIAMS

Euroleague Kadınlar Finali’nin en değerli oyuncusu da karşılaşmanın bitimiyle birlikte belli oldu. Finalin en değerli oyuncusu Sopron Basket takımından Gabby Williams oldu. Williams karşılaşmayı 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma ile tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu, ödülünü FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’in elinden aldı.

Salon: Ülker

Hakemler: Paulo Marques, Beniamino Manuel Attard, Gatis Salins

Sopron Basket: Brooks 9, Fegyverneky 12, Hatar 10, January 11, Williams 16, Czukor, Dolson 2, Jovanovic, Aliz Varga

Başantrenör: David Gaspar

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır 11, Iagupova 13, McBride 2, Sabally 9, Zahui 12, Hartley 3, Williams 5

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 16-6 (Sopron Basket lehine)

Devre: 29-19 (Sopron Basket lehine)

3. periyot: 45- 38 (Sopron Basket lehine)