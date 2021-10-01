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Fenerbahçe, Euroleague’e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 61-57 yendi.

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Fenerbahçe, Euroleague’e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler, futbolcu Filip Novak ile voleybolcu Salvador Hidalgo da izledi.

  • Salon: Ülke Spor ve Etkinlik
  • Hakemler: Fernando Rocha, Elias Koromila, Joseph Bissang
  • Fenerbahçe Beko: Henry 4, Shayok 4, Pierre 13, Booker 8, Vesely 8, De Colo 7, Polonara 7, Melih Mahmutoğlu 6, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 2
  • Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
  • Kızılyıldız: Wolters 9, Kalinic 9, Mitrovic 4, Hollins 5, Simonovic, Kuzmic 8, Ivanovic 16, Lazarevic 6
  • Başantrenör: Sasa Obradovic
  • 1. Periyot: 18-15 (Fenerbahçe lehine)
  • Devre: 28-26 (Fenerbahçe lehine)
  • 3. Periyot: 45-37 (Fenerbahçe lehine)
Ali Koç Fenerbahçe Sırbistan