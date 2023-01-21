Fenerbahçe farklı kazandı
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği BOTAŞ'ı farklı yenerek NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında sahasında ağırladığı BOTAŞ’ı 88-64 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuç ile 13 galibiyete yükselirken, BOTAŞ ise 9 galibiyette kaldı.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ramazan Sezer Baran
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 23, Stewart 20, Meesseman 15, Olcay 12, Merve 6, İdil 5, Elif 5, Manolya 2, Selin Rachel Gül, İrem Erdik, Ayşe Yılmaz
BOTAŞ: Erica Angelyn 20, Sevgi Uzun 17, Victoria Macaulay 12, Kathleen Doyle 9, Meltem Avcı 5, Ayşegül Günay Aladağ 1, Sehernaz Çidal, Pelin Gülçelik
1’İNCİ PERİYOT: 28-14
İLK YARI: 54-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-46