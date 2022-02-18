Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay! Polis müdahale etti

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef takımları arasında oynanacak Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final maçı öncesi çıkan olaylar polis müdahalesi sonucu önlendi. Gerginliğin maç esnasında da devam etmesi nedeniyle seyircilerin salondan çıkartılmasına karar verildi.

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Basketbol Türkiye Kupası Bursa’da derbi mücadelesine sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef yarı final maçında karşı karşıya geldi.

Maç öncesi İstanbul’dan Tofaş Spor Salonu’na gelen taraftarlar hemen karşıdaki Podyumpark’ta eğlenmeye gitti. Ancak burada iki takımın taraftarları arasında gerginlik kavgaya dönüştü. Sandalye ve bardakların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik güçlerinin anında müdahalesi sonucu büyümeden engellendi.

Kavgaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatılırken, iki takım taraftarları müsabakanın oynanacağı salona geniş güvenlik önlemleri ve aramalardan sonra alındı. Müsabakayı izlemek için gelen taraftarlardan taşkınlık çıkaran bazı kişiler çevik kuvvet ekipleri ve Yunus timlerinin kontrolünde dışarıya çıkarılarak maça alınmadı.

Öte yandan çevik kuvvet ve Yunus timlerinin maç sonuna kadar salon önünde bekletileceği öğrenildi.

TRİBÜNLER BOŞALTILDI

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef arasında oynanan karşılaşmada iki takım taraftarlarının da yaptığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ilk 15 dakikada üç kez anons yapıldı. Maçın devre arasında da iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kavga, polis müdahalesi ile sona erdirildi.

Yapılan üç anonsun ardından tribünlerdeki tribünlerdeki gerginliğin sona ermemesinin ardından dördüncü anons yapıldı ve seyircilerin salondan çıkarılmasına karar verildi. Polis seyircileri salondan çıkardı. Sporcular, teknik heyet ve hakemler soyunma odasına gitti.