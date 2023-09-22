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Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Emlak Konut'u farklı mağlup ederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci maçını kazandı.

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Fenerbahçe rahat kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut’u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.

  • Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
  • Hakemler: Yener Yılmaz, Furkan Keseratar, Ömer Sarı
  • Fenerbahçe: Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
  • Emlak Konut: Wiese 14, Gizem Başaran Turan 14, Sehernaz Çidal 5, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 4, Gizem Mürüvet Uca 8, Eda Balkan 2, Ceren Akpınar, Feray Laiç
  • 1 periyot: 24-13
  • Devre: 57-25
  • 3 periyot: 79-40 (AA)
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