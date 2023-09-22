Fenerbahçe rahat kazandı
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Emlak Konut'u farklı mağlup ederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci maçını kazandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut’u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.
- Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
- Hakemler: Yener Yılmaz, Furkan Keseratar, Ömer Sarı
- Fenerbahçe: Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
- Emlak Konut: Wiese 14, Gizem Başaran Turan 14, Sehernaz Çidal 5, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 4, Gizem Mürüvet Uca 8, Eda Balkan 2, Ceren Akpınar, Feray Laiç
- 1 periyot: 24-13
- Devre: 57-25
- 3 periyot: 79-40 (AA)