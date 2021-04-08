Fenerbahçe, Real Madrid’e yenilerek ilk 4’ü kaçırdı!

Euroleague’de normal sezonun son maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid’e 93-67 mağlup oldu. Play-off'u normal sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Fenerbahçe Beko'nun rakibi yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

YA CSKA YA DA EFES

Sarı-lacivertliler için iki ihtimal bulunuyor. Fenerbahçe Beko’nun play-off’taki rakibi, ikinci sırayı garantileyen CSKA Moskova ya da üçüncülük basamağını alan bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes olacak.

Barcelona’nın Bayern Münih’i yenmesi halinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ile eşleşecek. Mücadeleyi Bayern Münih kazanırsa, sarı-lacivertlilerin rakibi CSKA Moskova olacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Nando De Colo 23, Dyshawn Pierre 4, Danilo Barthel 2, Marko Guduric 7, Ahmet Düverioğlu 3, Lorenzo Brown 16, Kyle O’Quinn 6, Jarell Eddie 6, Kenan Sipahi

Başantrenör: Igor Kokoskov

Real Madrid: Gabriel Deck 22, Alex Tyus 4, Nicolas Laprovittola 18, Jeffery Taylor 1, Edy Tavares 6, Fabien Causeur 20, Trey Thompkins 3, Usman Garuba 2, Sergio Llull 8, Rudy Fernandez 6, Alberto Abalde 3

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 11-23 (Real Madrid lehine)

Devre: 36-49 (Real Madrid lehine

3. Periyot: 57-67 (Real Madrid lehine)