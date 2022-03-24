Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 74-66 mağlup ederek Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın’ı 74-66 yenerek, ilk finalist oldu.

Mersin Servet Tazegül’de oynanan maça her iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyodu Nesibe Aydın 21-20 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, devreye 37-33 önde girdi.

3. periyotta da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safipot, bu periyodu da 46-46 galip kapadı. Maçın son periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe Safiport, maçı 74-66 kazanarak, adını finale yazdırdı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

Nesibe Aydın: Jessica Lauren Thomas 12, Katsiaryna Snytsina 2, Merve Uygül 2, Kamile Nacickaite 16, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde Eldaş 6, Alaaina Denise Coates 16

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 3, Elizabeth Olatayo Williams 9, Tuğçe Canitez 3, Kayla Renae Mc Bride 28, Bria Nicole Hartley 9

1. Periyot: 21-20 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 33-37 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. Periyot: 46-54 (Fenerbahçe Safiport lehine)

5 Faul: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)