Fenerbahçe Safiport dört transferi birden açıkladı

İç transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe Safiport, dört isme birden imza attırdı.

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Geçen sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Safiport, iç transferdeki dört imzanın ardından bu sabah dört transfer daha açıkladı.

Sarı-lacivertliler daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’ta da forma giyen Olivia Epoupa, Ekaterinburg’da oynayan Breanna Stewart ve Emma Meesseman ile birlikte geçen sezonu Galatasaray’da geçiren Merve Aydın’a imza attırdı.

Fenerbahçe; Bria Hartley, Tuğçe Canıtez, Elizabeth Williams ve Amanda Zahui B ile yollarını ayırmıştı.

BREANNA STEWART KİMDİR?

Breanna Stewart 27 Ağustos 1994'te Syracuse, New York'ta dünyaya geldi. Basketbol kariyeri Cicero-North Syracuse Lisesi'nde başladı. On dört yaşına geldiğinde Amerika U16 Milli Takımı'na seçildi. U16 Milli Takımı ile FIBA Americas U16 Championship'i kazandı. 2010 yılında Fransa'da düzenlenen FIBA U17 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı. U19 ve Pan Amerika takımında gösterdiği performansla 2011 yılında Amerika Basketbolu'nda yılın kadın atleti seçildi.

2016 yılında Seattle Storm tarafından draft edildi. WNBA'de ilk maçına Los Angeles Sparks karşısında çıktı ve 23 sayıyla dikkatleri üzerine topladı. Atlanta Dream karşısında ürettiği 38 sayı ile lig tarihinde bir maçta atılan en yüksek ikinci sayıya ulaştı. WNBA'de ilk sezonunun ardından Yılın Çaylağı, Yılın Çaylak 5'i, WNBA yılın en iyi ikinci 5'i ve WNBA yılın en iyi ikinci savunma 5'i ödüllerini kazandı. 2017 yılında kariyerinde ilk kez All Star seçildi. 2018 yılı Breanna için kariyerinin en parlak sezonu oldu. Seattle Storm ile Dünya Şampiyonu olurken, WNBA Finallerinin en değerli oyuncusu oldu. 2019 yılında Avrupa'da Dynamo Kursk formasıyla mücadele eden Stewart yaşadığı sakatlığın ardından WNBA'e yine Seattle Storm forması ile şampiyon ve MVP olarak geri döndü.

2021'de İstanbul'da düzenlenen EuroLeague Women Final Four'da Ekaterinburg forması ile şampiyon olan Breanna Stewart, Final Four'un en değerli oyuncusu olarak poz vermişti.

EMMA MEESSEMAN KİMDİR?

Emma Meesseman, 13 Mayıs 1993 tarihinde Ypres, Belçika'da dünyaya geldi. Meesseman'ın kulüp kariyeri 16 yaşında, doğduğu şehrin takımı Blue Cats'de ve EuroCup takımlarından Lotto Young Cats'de çifte lisansla mücadele etti. Blue Cats formasıyla mücadele ettiği İkinci sezonunda Belçika Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi. 2010 ve 2012 yıllarında gösterdiği üstün performansla Young Cats takımını EuroCup'a götürdü.

2013 yılında Amerika'nın yolunu tutan Belçikalı uzun oyuncu, Washington Mystics tarafından draft edildi.

2014-2016 yılları arasında Spartak Moskova formasıyla iki yıl boyunca EuroCup'ta mücadele etti. 2016 yılında UMMC Ekaterinburg'a transfer oldu.

UMMC Ekaterinburg formasıyla 2015-2016 sezonunu EuroLeague Women şampiyona olarak tamamlayan Meesseman, Rusya temsilcisiyle 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında üst üste 5 kez Rusya Ligi şampiyonu oldu.

2017-18 sezonu EuroLeague Women Final Four 19 sayı ortalamasıyla oynayan Belçikalı pivot, takımının şampiyon olmasında önemli rol oynarken Final Four MVP'si seçildi.

2018-19 ve 2020-21 sezonlarında da Ekaterinburg ile EuroLeague Women'da şampiyonluk pozu veren Meesseman, Belçikalı efsane oyuncu Ann Wauters'in 4 EuroLeague şampiyonluğu rekorunu egale etti.

2019 yılında Washington Mystics formasıyla çıktığı WNBA finallerinde şampiyon oldu ve MVP ödülüyle kameralara poz verdi.