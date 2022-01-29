Fenerbahçe Safiport, Euroleague’de çeyrek final biletini kaptı
Kadınlar Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe, Sopron Basketi'i 23 sayı farkla yenerek 9. galibiyetini alarak çeyrek finali garantiledi.
Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague 11. hafta erteleme maçında Macaristan temsilcisi Sopron Basketi deplasmanda 82-59 mağlup ederek 9. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla temsilcimiz çeyrek finali garantiledi.
Sopron Novomatic Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-30 önde kapatan Fenerbahçe Safiport’ta Kayla McBride ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Satou Sabally 18, Elizabeth Williams 12 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte ise Briann January 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Kadınlar Euroleague 14. hafta maçında, 2 Şubat Çarşamba günü Rusya’nın Dinamo Kursk ekibine konuk olacak.