Fenerbahçe Safiport finale yükseldi

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın’ı 100-78’lik skorla mağlup ederek, seride durumu 3-0’a getirdi ve finale yükseldi.

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Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 3’üncü maçında Nesibe Aydın’ı deplasmanda 100-78 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi ve adını finale yazdırdı.

TOBB ETÜ Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 61-37 önde kapatan Fenerbahçe Safiport’ta Alina Iagupova 19, Elizabeth Williams ve Kayla McBride 17’şer sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise 25 sayı üreten Alaina Coates, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Safiport finalde ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – OGM Ormanspor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Fatih Güler, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Thomas 11, Snytsina 13, Merve Uygül 6, Gülşah Bıçakçı, Nacickaite 6, Hülya Asarcıklı 4, Meltem Yıldızhan 13, Harika Gözde Eldaş, Coates 25

Başantrenör: Erman Okerman

Fenerbahçe Safiport: Sabally 8, Manolya Kurtulmuş 2, Olcay Çakır Turgut 12, İdil Saçalır 6, Alperi Onar 10, Williams 17, Mc Bride 17, Iagupova 19, Stokes 4

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 22 – 30 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Devre: 37-61 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. periyot: 55-79 (Fenerbahçe Safiport lehine)

5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)