Fenerbahçe taraftarı stadı boş bıraktı, salonu doldurdu

Fenerbahçe'de futbol takımının aldığı kötü sonuçlara Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı da eklenirken, Ülker Stadyumu tribünleri boş kaldı. Ancak hemen hemen aynı saatte başlayan Fenerbahçe Beko'nun maçında ise, tribünler tıka basa doluydu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Kupası Son 16 turunda Kayserispor’u ağırlayan Fenerbahçe, boş tribünlere oynadığı maçı 90+4’te eski futbolcusu Ramazan Civelek’in attığı golle 1-0 kaybetti. Bu sonuçla, Türkiye Kupası’nı kazanarak gelecek sezon doğrudan Avrupa Ligi’na katılma umutlarını tüketen sarı lacivertliler, taraftarını yine kahreden bir skora imza attı.

Ligde lider Trabzonspor’un 20 puan gerisinde 6. sırada bulunan Fenerbahçe, oynadığı futbolla da taraftarını mutlu edemiyor. Uzun süredir Ülker Stadyumu’nda hem takımı hem de yönetimi protesto eden Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor maçında tribünleri de boş bıraktı. 45 bin kişilik statta neredeyse 5 bin taraftar bile yoktu.

Ancak aynı saatlerde başlayan Fenerbahçe Beko’nun Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada, 16 bin kişilik salonda tribünlerin tamamı doluydu.

LİDER REAL MADRID’E KÂBUS YAŞATTILAR

Euroleague’de sezona kötü başlayan ancak oynadığı son 10 maçın 9’unu kazanarak Play-Off umutlarını canlandıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, verdiği mücadeleyle taraftarının desteğini de kazandı. Özellikle Nando de Colo ve Jan Vesely gibi yıldızların yokluğuna rağmen, Euroleague lideri Real Madrid’i 66-51 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, tarihi bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe karşısında ilk yarıda sadece 17 sayı atabilen İspanya devi Real Madrid, bir devrede atılan en düşük sayıyla Euroleague tarihine geçti. Fenerbahçe Beko, Real Madrid’e karşı kulüp tarihinin en düşük skor performansını yaşattı.

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