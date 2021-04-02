Fenerbahçe’de Jan Vesely depremi! ‘Keşke maçı kaybetseydik’

Euroleague’de sahasında Barcelona’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, maçın ilk periyodu oynanırken yıldız pivotu Jan Vesely’nin sakatlığı ile şoke oldu. Bayern Münih galibiyetinden sonra sezonun bitimine iki hafta kala Play-Off’lara kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunun bitmesine yaklaşık 5 dakika kala ribaund mücadelesini kazanan Jan Vesely, Barcelona oyuncusu Leandro Bolmaro’nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sol ayak bileği burkulan ve acı içinde kalan Vesely, arkadaşlarının yardımıyla bench’e geldi. Ancak ağrıları artan yıldız basketbolcu soyunma odasına gitti.

İlginizi Çekebilir Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Yayıncı kuruluşun spikeri Ulaş Can, Vesely’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, “Net bir durum yok. Vesely’nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik, Vesely bu maça devam edemeyecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini ise, “Vesely bugün yüksek olasılıkla sahaya dönmeyecek, devre arasında yine denenecek. Yarın MR’ı çekilecek ve son durum belli olacak” dedi.

Vesely’nin durumu devre arasında tekrar değerlendirilecek ama şimdilik bu maça devam edebilecek gibi gözükmüyor #FenerbahçeBeko #EuroLeague pic.twitter.com/93izdUEo4e — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 2, 2021

30 yaşındaki basketbolcunun yarın çekilecek MR’ından sonra sakatlığının ciddiyetiyle ilgili net bir bilgi verilmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin en önemli kozlarından biri olan Jan Vesely’nin sakatlığı 20 Nisan’da başlayacak Play-Off müsabakaları öncesinde Fenerbahçe taraftarının da moralini bozdu. Bu sezon Euroleague’de ortalama 29 dakika süre alan Vesely, 13.6 sayı, 5.4 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarına sahip. Sosyal medyada konuyla ilgili olarak şu paylaşımlar yapıldı:

Çok büyük şanssızlık. Sezonun en iyi oyuncusu.. Jan Vesely'nin sakatlığı inşallah çok kötü değildir. Resmen canım yandı. — Celal Umut Eren (@CelalUmutEren1) April 2, 2021

Vesely’den sonra bir önemi kalmadı maçın ama hakemler de rezil durumda. Hataları sayamadım dahi — Gürhan Ul (@Gurhanul) April 2, 2021

Keşke Vesely’i kaybetmek yerine maçı kaybetseydik. — erdem (@errdemglr) April 2, 2021

Jan Vesely'nin sakatlığı ciddiyse kendimi atmaya gidiyorum ben bu moralsizlikle yaşayamam — herr daum (@mehdennis) April 2, 2021