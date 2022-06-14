Fenerbahçe’den Ergin Ataman’a olay gönderme

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe sosyal medyadan Ergin Ataman'a gönderme yaptı.

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ING Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes’i deplasmanda 92-80 deviren Fenerbahçe Beko seride durumu 3-1’e getirip şampiyonluğunu ilan etti.

‘ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN’

Bir önceki maçta kazanan Anadolu Efes seriyi 2-1’e getirip umutlanmış, koç Ergin Ataman mücadelenin ardından şu açıklamaları yapmıştı: ”Ülker Arena'daki o agresif savunma Fenerbahçe tarafında yoktu, 101 sayı attık. Şimdi 2-1. Biz şampiyon olacağız yine, şimdi onlar düşünsünler. Pazartesi de kazanıp Ülker Arena'ya o kupayı bir kez daha kazanmaya gideceğiz.”

Fenerbahçe Kulübü şampiyonluğun ardından kupa seremonisinin görüntülerini ”Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks” yazarak paylaştı ve Ergin Ataman’a göndermede bulundu.

ERGİN ATAMAN: SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ VERDİK

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko’ya kaybettikleri final serisini değerlendirdi. Ataman, “Fenerbahçe ING Basketbol Süper Ligi sezonu boyunca ligi birinci bitirerek bir avantaj elde etmişti. Final serisinde de bizden daha iyi oynadı. Üçüncü maç dışında özellikle bu akşam çok iyi oynadılar. Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik ama kazanan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe takımını kutluyorum hak ettikleri bir şampiyonluk oldu.” ifadelerini kullandı.