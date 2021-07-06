Fenerbahçe’den Şehmus Hazer ve fotoğraf açıklaması

Beşiktaş Icrypex’te forma giyen 22 yaşındaki Şehmus Hazer’in, Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komşuoğlu ile görüştüğü sırada çekilen fotoğrafları kamuoyunda gündem yaratmıştı.

Anadolu Efes’in de transfer etmek istediği milli basketbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğu ve Fenerbahçe ile gizlice görüştüğü iddia edildi. Ancak Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile yayınlanan fotoğraflar üzerinden algı yaratılmak istendiği ifade edildi ve “Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile ‘resmen’ ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir” denildi.

Öte yandan Beşiktaş’ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol ile gerekli yazışma ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, Twitter’dan daha önce yaptığı paylaşımda, “Beşiktaş Basketbolda Hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun” demişti.

Beşiktaş Basketbolda Hiçbir oyuncuya borcumuz yok Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp,açıklamaları yapacağız.Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun. — Umut Şenol (@senolumut) July 5, 2021

İşte Fenerbahçe’den yapılan Şehmus Hazer açıklaması:

“Dün akşam saatlerinde bir muhabir aracılığıyla sosyal medyaya servis ettirilen fotoğraflar üzerine bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu'nun ailesinin ve çocuklarının yer aldığı tanınan bir restoranda yenen bir yemekten yansıyan bu fotoğraflara dair kasten yaratılmaya çalışılan algının aksine;

Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile “resmen” ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir. Beşiktaş Kulübü ve ilgili yönetim kurulu üyesi Sn. Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir. Sayın Umut Şenol, oyuncu için başka takımlarla da görüşmeler yapmakta; bu doğrultuda kulübümüz dahil tüm kulüpleri yine bizzat eşzamanlı bilgilendirmektedir.

Bu noktada altını çizerek bir kez daha vurgulamak isteriz ki; Bu süreçte kulübümüz tarafından atılan adımlar, tüm paydaşların bilgisi dahilinde ve etik kurallara uygun şekilde atılmaktadır. Dün akşam basına özellikle servis ettirilen resme konu olan yemekte, spor dünyasından farklı birkaç isimle ve hatta Beşiktaşlı bir futbolcu ile de karşılaşılmış ve sohbet edilmiştir. Dolayısıyla ve özetle; basına servis ettirilen fotoğraflar odağında oluşturulmaya çalışılan algıların aksine söz konusu süreçte sözleşmesi devam eden oyuncu ile resmiyet dışı bir görüşme ve adım ima edilmeye çalışıldığı gibi söz konusu dahi değildir. Şehmus Hazer, şartların oluşması halinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague planlarında olan, Milli Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz kıymetli bir oyuncudur. Bu ve benzeri karşılığı olmayan gündemlerin parçası yapılması doğru değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”