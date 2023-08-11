Fenerbahçe’den Wilbekin açıklaması: Milli Takım’dan affını istedi

Fenerbahçe Kulübü, Scottie Wilbekin'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan sakatlığı nedeniyle affını istediğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Kulübü, oyuncusu Scottie Wilbekin’in sakatlığı nedeniyle A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası aday kadrosundan affını istediğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun A Milli Takım’ın aday kadrosuna katılmayı reddettiği iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Sosyal medyada A Milli Takım Koçu Ergin Ataman’ın şu sözleri gündem olmuştu: “Scottie Wilbekin’e ulaşmaya çalıştık ama telefonlarımızı açmadı. Böyle olunca kulübüne ulaştık ama sanırım onlar da ikna edemediler.”

Wilbekin’in geçen sezon dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve yaklaşık 3 ay boyunca sahalardan uzak kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

‘CİDDİ DİZ SAKATLIKLARI’

“Wilbekin, yaz dönemini, sakatlık yaşadığı dizini özel program dahilinde güçlendirmek, sakatlık önleyici idmanlar yapmak ve yeni sezona minimum risk ile girmek adına hazırlıklar üzerine programlamıştır. Bu noktada, iddia edildiği gibi kendisine ulaşılamaması, aramalara cevap vermemesi ya da keyfi nedenlerle bu kıymetli formayı reddetmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.”

Scottie Wilbekin’in milli takım yetkililerini hazırlık programıyla ilgili bilgilendirdiği vurgulanarak, “Sporcumuz iddia edildiği gibi milli takıma gelmeyi reddetmemiş, sadece kariyerinde ilk kez yaşadığı ciddi diz sakatlıkları ve sonrasındaki süreç sebebiyle rekabetçi düzeyde maç oynayacak durumdan henüz uzak olduğunu belirtmiş ve bu yaz oynanacak eleme maçlarından affını istemiştir. Bu süreçteki tüm detaylar, şubemizce de Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine düzenli ve detaylı olarak aktarılmıştır.” görüşlerine yer verildi. (AA)