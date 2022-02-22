Fenerbahçeli Şehmus Hazer’in acı günü

Fenerbahçe Beko yaptığı açıklamada 23 yaşındaki oyuncusu Şehmus Hazer'in babasının hayatını kaybettiği belirtildi.

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Fenerbahçe Beko’nun milli basketbolcusu Şehmus Hazer’in babası Halil Hazer vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Takımımız Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer'in değerli babası Halil Hazer'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Oyuncumuz Şehmus Hazer'e ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz.”

TBF de Şehmus Hazer’in babası için başsağlığı mesajı yayınladı:

“A Erkek Milli Takımımız ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Şehmus Hazer'in değerli babası Halil Hazer'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”