Fenerbahçe’yi De Colo kurtardı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen’i konuk etti. Normal süresi 85-85 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma periyodunda 103-91 kazanan Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü 18.15’te Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak.
Salon: Ü. Spor ve Etkinlik
Fenerbahçe Beko: Nando De Colo 31, Marko Guduric 13, Danilo Barthel 11, Melih Mahmutoğlu 17, Jan Vesely 7, Dyshawn Pierre 17, Berkay Candan 3, Kenan Sipahi 4, Ali Muhammed
Başantrenör: Igor Kokoskov
Darüşşafaka Tekfen: Josh Magette 14, Andrew Andrews 22, Ryan Shanahan Luther 10, Doğuş Özdemiroğlu 4, Grant Jerrett 5, Sinan Güler 6, Jarmar Gulley 22, Berk Demir 8, Erkan Veyseloğlu, Görkem Doğan, Emircan Koşut, Selim Şav
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 19-15 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 42-41 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 65-55 (Fenerbahçe Beko lehine)e