FIBA Dünya Kupası’nda ABD’yi yenen Kanada 3. oldu

Kanada, FIBA Dünya Kupası'nın 3.'lük maçında ABD'yi uzatma periyodunda 127-118 yenerek tarihinin ilk madalyasını kazandı.

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FIBA Dünya Kupası’nda yarı finalde rakiplerine kaybeden ABD ile Kanada 3. maçında karşılaştı. Filipinler’in Manila şehrindeki maçta NBA yıldızlarının kapışmasında kazanan Kanada oldu. 111-111’lik skorla uzatma periyoduna giden mücadeleyi Kanada 127-118 kazanarak bronz madalya kazandı. Bu 3.’lük Kanada Basketbol Milli Takımı’nın tarihindeki ilk madalya oldu.

Kanada’nın galibiyetinde büyük pay sahibi Dillon Brooks oldu. NBA yıldızı, ABD karşısında 39 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistin yanı sıra savunmada da oyunuyla etkili olmayı başardı.

ABD TARİHİNDE İKİNCİ KEZ…

ABD, tarihinde ikinci kez üst üste iki Dünya Kupası’nı madalyasız tamamladı.

Daha önce 1967 ve 1970 turnuvalarında bunu yaşayan ABD, o dönem profesyonel olmayan oyuncularla mücadele ediyordu. Profesyonel oyunculardan oluşan bir kadrolar, ilk kez bunu deneyimliyor.

Dünya Kupası’nda Almanya ile Sırbistan bugün TSİ 15.40’ta final maçına çıkacak.