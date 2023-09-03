FIBA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Maçlar 5-6 Eylül'de oynanacak.
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası’nda ikinci tur maçları sona erdi. Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.
I Grubu’nda İtalya ve Sırbistan, J Grubu’nda Litvanya ve ABD, K Grubu’nda Almanya ve Slovenya, L Grubu’nda da Kanada ve Letonya son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek finalde İtalya-ABD, Almanya-Letonya, Litvanya-Sırbistan ve Kanada-Slovenya eşleşmeleri gerçekleşti.
Çeyrek final müsabakaları, Filipinler’in Manila kentinde 5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu:
İtalya-Porto Riko: 73-57
Dominik Cumhuriyeti-Sırbistan: 79-112
J Grubu:
Yunanistan-Karadağ: 69-73
ABD-Litvanya: 104-110
K Grubu:
Avustralya-Gürcistan: 100-84
Almanya-Slovenya: 100-71
L Grubu:
Brezilya-Letonya: 84-104
İspanya-Kanada: 85-88 (AA)