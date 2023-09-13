FIBA Dünya Sıralaması’nda, Türkiye 14. sıraya geriledi
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ardından FIBA Dünya Sıralaması'nda üç sıra geriledi.
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Sıralaması’nda üç sıra gerileyerek 14. sıraya geriledi.
FIBA’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ardından güncellenen dünya sıralamasında, ABD, Çin ve Avustralya ilk üç sırayı paylaştı.
Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Türkiye, 409,5 puanla 14. sırada yer aldı.
Şampiyonada altıncı olan Belçika ise 654,6 puanla beş sıra yükselerek altıncı sıraya çıktı. (AA)