FIBA Kadınlar EuroBasket 2025 ev sahipleri belli oldu

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), ilk kez dört farklı ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu tarihi organizasyon, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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FIBA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), bu sefer dört ülkenin bir araya geldiği benzersiz bir ev sahipliği formatıyla düzenlenecek.

FIBA Avrupa İcra Komitesi’nin onayıyla Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya, EuroBasket 2025’i birlikte gerçekleştirecek dört ev sahibi ülke olarak seçildi.

Turnuvanın final aşaması, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşecek. 2015 yılında başlatılan ortak ev sahipliği formatından farklı olarak, EuroBasket 2025, ilk defa dört farklı ülkede basketbol heyecanını yaşatacak.