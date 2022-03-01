FIBA, Rus takımlarını men etti! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko…

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya spor dünyasından ambargoların ardı arkası kesilmiyor. UEFA ve FIFA'nın ardından, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) da Rus takımlarıyla ilgili kararını verdi. Bu gelişme Euroleague temsilcilerimizden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu da yakından ilgilendiriyor...

Devrim DEMİREL

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Dünya futbolunun en üst organlarından FIFA ve UEFA, Rus takımlarının turnuvalardan men edilmesini açıklamasının ardından, bir hamle de FIBA’dan geldi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Rusya takımları ve yetkililerinin bir sonraki duyuruya kadar FIBA organizasyonlarına katılamayacağı belirtildi. Alınan bu kararla ilgili detayların, 25 Mart’taki yönetim kurulu toplantısında yeniden ele alınacağı duyuruldu.

ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO’NUN DURUMU

Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun da Euroleaue şansı artmış oldu. İlerleyen süreçte Euroelague yönetimi, ligde mücadele eden üç Rus takımının oynadığı maçların oynanmamış sayılmasını kabul eder ise, otomatik olarak organizasyondaki sıralama da değişmiş olacak. Bu durum da play-off'a katılacak takımlarda değişikliğe yol açacak.

Euroleague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, şu anda kadar oynadığı maçlardan 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko ise, 12 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 10. sırada. Eğer Rus takımları ile oynanan maçlar geçerli sayılmaz ise, Anadolu Efes’in 5. sıraya yükselmesi söz konusu.

Ancak Fenerbahçe Beko için durum biraz farklı. Rus takımlarıyla oynadığı 3 maçı da kazanan sarı lacivertlilerin 3 galibiyeti silinecek ve 9 galibiyet-12 mağlubiyete gerileyecek. Buna rağmen, üç Rus takımı da sıralamada üst sırada yer aldığı için 9. sıraya yükselebilecek. Fenerbahçe için olumsuz olan şey ise, Rus takımlarıyla kalan 3 maçın oynanmaması durumunda buradan gelecek puanlardan mahrum kalınacak.

RUSYA SPORDA YOK!

Dünya basketbolunun patronu FIBA, Rusya Milli Takımı, kulüpleri, hakem ve gözlemcilerinin tüm faaliyetlerini askıya aldı.

EuroLeague’e Rus kulüplerinin katılımı askıya alındı. CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan’ın maçlarının oynanmamış sayılması gündemde.

Avrupa voleybolunun patronu CEV, Rus takımları ve sporcularının yanı sıra Belarus’tan kulüp ve sporcuları da turnuvalardan men etti.

Rusya 1. Futbol Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova’yı çalıştıran Alman Mark Gisdol, Ukrayna’ya askeri müdahale nedeniyle görevinden istifa etti.

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, ilk turda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince Monterrey Turnuvası’ndan çekildi.

FİLEDE FENERBAHÇE’YE YARADI

Basketbol ve voleybolda da Ruslara men cezaları gelmesi Fenerbahçe’nin önünü açtı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde 3 kez final oynayıp hepsini kaybeden Fenerbahçe Safiport; UMMC Ekaterinburg, Dynamo Kursk ve MBA Moskova’nın yokluğunda ilk şampiyonluğuna ulaşabilir. CEV Kadınlar Şampiyonlar çeyrek finalindeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad olan Fenerbahçe Opet turu oynamadan geçti; yarı finalde büyük bir olasılıkla VakıfBank ile karşılaşacak.

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