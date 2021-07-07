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FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki grupları ve rakipleri belli oldu.

Güncellenme: 13:31, 07/07/2021
Spor HaberleriBasketbol
FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonu grupları belirlendi

İsviçre’nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray E Grubu, TOFAŞ F Grubu, Darüşşafaka Tekfen G Grubu, Beşiktaş Icrypex ise H Grubu’nda yer aldı.

4 Ekim’de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek.

Normal sezon grupları şöyle:

  • A GRUBU: Lenovo Tenerife (İspanya), Dinamo Sassari (İtalya), MHP Riesen (Almanya), ön elemelerden gelecek takım
  • B GRUBU: Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Pınar Karşıyaka (Türkiye), BAXI Manresa (İspanya), Stal Ostrow (Polonya)
  • C GRUBU: Nizhny Novgorod (Rusya), JDA Dijon (Fransa), Unicaja (İspanya), Lavrio Megabolt (Yunanistan)
  • D GRUBU: AEK (Yunanistan), Falco Szombathely (Macaristan), VEF Riga (Letonya), ön elemelerden gelecek takım
  • E GRUBU: ERA Nymburk (Çekya), PAOK (Yunanistan), Galatasaray (Türkiye), Igokea (Bosna Hersek)
  • F GRUBU: SIG Strasbourg (Fransa), Filou Oostende (Belçika), TOFAŞ (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım
  • G GRUBU: Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım
  • H GRUBU: Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Beşiktaş Icrypex (Türkiye), Rytas Vilnius (Litvanya), EWE Baskets Oldenburg (Almanya)