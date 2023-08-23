FIBA’nın yeni başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani

FIBA Kongresi, Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası öncesinde Manila'da gerçekleştirildi ve 2023-2027 dönemi için yeni Başkan ve Merkez Kurulu üyelerini seçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FIBA Kongresi Şeyh Saud Ali Al Thani’yi yeni FIBA Başkanı olarak seçti ve yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini atadı.

22. FIBA Kongresi, Filipinler, Endonezya ve Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası öncesinde Manila’da gerçekleştirildi ve 2023-2027 dönemi için yeni Başkan ve Merkez Kurulu üyelerini seçti.

Hamane Niang’ın yerine FIBA’nın yeni Başkanı olan Sheikh Saud Ali Al Thani, kongreye katılan herkesin oybirliğiyle seçildi. 2019’da başlayan bir önceki dönemde FIBA Başkan Yardımcısı ve 2002’den bu yana FIBA Asya Başkanı olan Şeyh Saud Ali Al Thani, daha önce Katar Basketbol Federasyonu Başkanı ve Katar Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

“SADECE TEK BİR SÖZ VEREBİLİRİM…”

Şeyh Saud Ali Al Thani seçilmesinin ardından şunları söyledi:

“Bu sorumluluğu üstlenmek benim için, ülkem Katar için ve Asya kıtamız için büyük bir onur. Artık beş bölgedeki 212 Ulusal Federasyonun tamamının çıkarlarını temsil ediyorum. Basketbol küresel bir spordur ve bu bizim en önemli gücümüzdür. Bugün sadece tek bir söz verebilirim; o da FIBA liderleri ve tüm Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte basketbolun ve FIBA’nın iyiliği için çok çalışacağım.”

2023-2027 dönemi için Merkez Yönetim Kurulu üyeleri: