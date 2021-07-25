Fransa kazandı, ABD olimpiyatlarda 17 yıl sonra yenildi! | Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda erkekler basketbol karşılaşmaları, A ve B Grubu’nda oynanan 4 maç ile başladı. A Grubu’nda Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa, Saitama Super Arena’da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını ABD, 45-37 önde kapattı. 3’üncü periyotta çok etkili bir oyun sergileyen Fransa, bu periyotta 25 sayı üreterek rakibinin sadece 11 sayı Bulmasına izin verdi. Son periyot büyük mücadeleye sahne olurken, karar anlarını daha iyi oynayan Fransa, parkeden 83-76 galip ayrıldı. Fransa’da Evan Fournier 28 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başarırken ABD’de ise Jrue Holiday 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Fransa forması giyen Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando De Colo ise 33 dakika parkede kalarak 13 sayı 5 ribaund 5 asist üretti.

ABD, Atina 2004 Olimpiyat Oyunları’ndan sonra ilk kez olimpiyatta bir maç kaybetti.

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İTALYA, ALMANYA’YI SON PERİYOTTA DEVİRDİ

B Grubu’nda günün ilk maçında Almanya ile İtalya, karşı karşıya geldi. İlk periyodu 32-22 önde kapatan Almanya, ilk yarının sonunda soyunma odasına 46-43 önde girdi. Son periyoda 72-68 geride giren İtalya, final periyodunda rakibini 10 sayıda tuttu. Bu periyotta 24 sayı üreten İtalyanlar, karşılaşmayı da 92-82 kazanmayı başardı. Almanya’da Maodo Lo 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken İtalya’da Simone Fontecchio 20 sayı üretti. Fenerbahçe Beko forması giyen Danilo Barthel, Almanya adına 5 sayı kaydederken, sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Achille Polonara ise İtalya adına mücadeleyi skor üretemeden tamamladı.

ÇEKYA, İRAN’I MAĞLUP ETTİ

Tarihinde ilk defa basketbol branşında olimpiyatlarda yer alan Çekya, ilk maçında İran ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı çok üstün bir oyunla 46-30 önde kapatan Çekya, son çeyreğe de 67-46 önde girdi. İran son çeyrekteki atağı ile farkı kapatmayı başarsa da Çekya, mücadeleden 84-78 galip ayrıldı. İran’da Behnam Yakhchalidehkordi ürettiği 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Çekya’da ise Patrik Auda 16 sayıyla oynadı. Fenerbahçe Beko forması giyen Jan Vesely, Çekya adına 25 dakikada parkede kalarak 11 sayı 7 ribaund üretti. Öte yandan günün diğer karşılaşmasında ise Avustralya, Nijerya’yı 84-67 mağlup etti. Avustralya’da Patty Mills 25 sayı ile oynarken Nijerya’da Obi Emegano 12 sayı üretti.